Производитель аппаратов ИВЛ не поверил в их утилизацию в США

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В российском концерне «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который занимается производством аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) усомнились в достоверности сообщений СМИ об утилизации в США их продукции.

Мы не видели никаких официальных документов на этот счёт. Есть публикации в определенных СМИ, но вряд ли они могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации, — цитирует «Интерфакс» представителя компании.

По его мнению, американская сторона не могла подобным образом поступить с оборудованием, которое в условиях пандемии коронавируса востребовано во многих странах мира

Как ранее писал NEWS.ru, в США были утилизированы 45 российских аппаратов ИВЛ. До этого оборудование ни разу не использовалось и в течение некоторого времени хранилось на складе. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США подтвердило уничтожение аппаратов. Там заявили, что в них не возникло необходимости из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране.