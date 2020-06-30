Профессор рассказал о переменах в здравоохранении после пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/e140dfcc-bafd-11ea-a850-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Проректор по административной работе Государственного педиатрического медицинского университета Иван Ляхов рассказал, какие изменения ждут систему здравоохранения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, в РФ, как и во всём мире, остро встал вопрос нехватки специалистов в области здравоохранения. В данное время над решением этой проблемы работают на государственном уровне. Стоит только вспомнить национальный проект «Здравоохранение», где представлен план по ликвидации дефицита врачей, или указы президента России Владимира Путина.

Предполагается 75% мест для поступления будущих врачей-педиатров предоставить для целевого приёма из разных территорий страны с последующим их трудоустройством в территории, которые направили абитуриентов для поступления в вуз, — рассказал «Политике сегодня» Ляхов.

По его словам, финансовую помощь, например, на стипендию или оплату общежития, «целевики» получат из бюджета региона. В связи с этим число бюджетных мест для общего конкурса будет снижено. Стоимость обучения для «платников» пока повышать не будут.

Ещё одной проблемой врачей профессор назвал маленькие зарплаты, особенно в субъектах. Этот вопрос, добавил он, сейчас обсуждают в Минздраве, а пересмотр госбюджета на систему охраны здоровья идёт на регулярной основе. Ляхов добавил, что после окончания пандемии коронавируса государство планирует увеличить бюджетные ассигнования с 3,6% от ВВП до 5,2% ВВП к 2024 году. Также в будущем медики получат аккредитацию, а их портфолио будет под защитой. Такое решение дифференцирует оплату труда специалистов, мотивирует самих работников и позволит эффективно управлять кадрами.

Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российскую систему здравоохранения оптимизируют. Она будет соответствовать Конституции, которая гарантирует людям качественную и доступную медицинскую помощь.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 1 июня должна была начаться программа по модернизации первичного звена здравоохранения. Однако в связи с пандемией коронавируса запланированную работу решено было перенести на следующий год. Она подчеркнула, что отсрочка необходима регионам для «переосмысления» подготовленных программ модернизации.

Между тем президент РФ Владимир Путин отметил, что российская система здравоохранения показала способность реагировать на экстренные ситуации. Об этом он сказал в ходе своего обращения к гражданам 23 июня. По словам президента, в других странах перегрузка медучреждений стала причиной высокой смертности от коронавируса. Кроме того, Путин поблагодарил российских медиков за работу в условиях борьбы с коронавирусом, отметив, что медработники являются «душой и опорой» российского здравоохранения, писал NEWS.ru.