Доктор Рошаль: в здравоохранении настала пора «оптимизации наоборот»

https://static.news.ru/photo/90a1c5a8-97b3-11ea-8348-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российскую систему здравоохранения оптимизируют. Она будет соответствовать Конституции, которая гарантирует людям качественную и доступную медицинскую помощь, заявил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль.

По его словам, в России появится вертикаль управления здравоохранением, чёткое распределение обязанностей государства, регионов и муниципальных органов. Медпомощь станет доступной, реальной и качественной.

Думаю, важно, чтобы мы жили по Конституции, исполняли всё то, что там написано. А сейчас там написано достаточно хорошо, и мы все ждём, когда Конституция будет окончательно одобрена народом. Настала пора «оптимизации наоборот», — отметил эксперт в разговоре с порталом «Собеседник».

Доктор вспомнил, что ещё в 2019 году на базе ОНФ прошло закрытое совещание, в ходе которого собравшиеся специалисты признали, что российская система здравоохранения не готова к чрезвычайным ситуациям. Ведомства оповестили о том, что необходимо оптимизировать работу. Но не успели. На мир обрушился коронавирус.

В мире в настоящее время насчитывается более 4,5 млн инфицированных. Скончались более 307 тысяч человек, выздоровели свыше 1,6 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава. Отмечается, что новый законопроект должен будет скорректировать постановление правительства РФ от 9 октября 2019 года по модернизации первичного звена здравоохранения РФ. Он подготовлен в связи с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии.