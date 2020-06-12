Голикова рассказала о новых планах по модернизации здравоохранения

https://static.news.ru/photo/d1c0eb04-ad5c-11ea-94e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 июня должна была начаться программа по модернизации первичного звена здравоохранения. В связи с пандемией коронавируса запланированную работу решено было перенести на следующий год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В силу ситуации, в которой мы оказались, мы доложили президенту, что мы бы хотели стартовать всё-таки с начала нового финансового года, 2021-го, — цитирует РИА Новости Голикову.

Она подчеркнула, что отсрочка необходима регионам для «переосмысления» подготовленных программ модернизации.

Осенью они будут одобрены на уровне Минздрава и правительства, а затем запущены, — добавила Голикова.

Как писал NEWS.ru, амбулаторно-поликлинические подразделения будут модернизированы с учётом новых вызовов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, подразделения должны быть приспособлены так, чтобы поток обращающихся в медицинские организации был чётко распределён. Минздрав уже выработал некоторые решения, которые впоследствии могут применяться для модернизации первичного звена.

Ранее глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль заявил, что российскую систему здравоохранения оптимизируют. Она будет соответствовать Конституции, которая гарантирует людям качественную и доступную медицинскую помощь.