https://static.news.ru/photo/1f3e99e2-4e82-11ea-b075-fa163e074e61_660.jpg Василий Пискарёв Фото: duma.gov.ru

Комиссия Государственной думы предложит в ускоренном режиме рассмотреть проект закона об усилении административной ответственности за вовлечение в употребление наркотиков с использованием Сети, а также инициативу ужесточить наказание за пропаганду запрещённых веществ, рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.

Мы подготовили ряд инициатив законодательных по противодействию вот такому деструктивному влиянию на молодежь, — цитирует парламентария ТАСС.

Комиссия ГД РФ по расследованию иностранного вмешательства в дела России на своём заседании 13 февраля 2020 года обсуждала проблему наркотиков. Одним из итогов заседания стало предложение усилить ответственность за вовлечение детей в наркооборот — до 20 лет лишения свободы. По словам Пискарёва, все без исключения присутствовавшие на совещании парламентарии поддержали это предложение.

Как ранее сообщал NEWS.ru, думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ зафиксировала активность около 10 неправительственных организаций, которые продвигают в России идеи легализации употребления наркотиков.

Их целью Пискарёв посчитал намерение возбудить желание у российской молодёжи требовать легализации, для чего НПО создают представление, «что наркотики — это свобода, независимость, счастье». В качестве примера таких организаций он назвал Атлантический совет.