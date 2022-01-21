Пригожин подал иск к Znak.com из-за текста про кампанию против Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин подготовил иск против Znak.com из-за текста об информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Пригожин требует взыскать с редакции 5 млн рублей за сведения, которые, как считает бизнесмен, порочат его «честь, достоинство, доброе имя и репутацию».

В тексте, который стал поводом для иска, Znak.com обращает внимание, что даже те СМИ, которые ранее поддерживали Беглова, теперь критикуют его за неубранный снег и проблемы с вывозом мусора. В том числе критика обрушивается на губернатора со стороны СМИ, которые связывают с Евгением Пригожиным.

Мы считаем, что наши корреспонденты сделали обычную журналистскую работу: поговорили с разными источниками информации и изложили их мнения в тексте. Мы будем отстаивать эту позицию в суде, — сообщили в издании.

Из иска, опубликованного в Telegram-канале «Кепка Пригожина», следует, что он направлен в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В последнее время немало ведь сказано о возникшем напряжении между губернатором и частью питерской элиты. В частности, проблемы, как считается, возникли у Евгения Пригожина, который не смог провести в законодательное собрание поддержанные им политические силы.

Ранее сообщалось, что музыкант Сергей Шнуров выпустил композицию «Пока так» и клип на неё .За день ролик на YouTube набрал 1 млн просмотров. В клипе солист «Ленинграда» неоднократно упоминает Беглова на фоне проблем с уборкой снега и вывозом мусора в Петербурге. Так, он вспоминает мем «лопата Беглова», который отсылает к предвыборной кампании главы города, когда политик отчитывал чиновников за плохо убранный город.