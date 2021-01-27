«Очередной пиар»: Пригожин отреагировал на жалобу Шнурова в полицию

https://static.news.ru/photo/3743508e-60bd-11eb-98d9-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: prigozhin_iosif/instagram.com

Продюсер Иосиф Пригожин счёл самопиаром со стороны музыканта и медиаменеджера Сергея Шнурова заявление, поданное музыкантом и медиаменеджером в полицию. Тот пожаловался в правоохранительные органы на угрозы, прозвучавшие из уст супруга певицы Валерии.

Пригожин заявил, что впервые слышит об этом.

Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это г***но не существует, — цитирует Пригожина телеканал «360».

Речь идёт о конфликте, разразившемся между двумя представителями шоу-бизнеса в конце 2020 года. Поначалу Шнуров и Пригожин публично переругивались из-за жалоб последнего на бедственное положение артистов, оказавшихся без гастролей во время пандемии. Лидер группы «Ленинград», в частности, раскритиковал оппонентов за дорогостоящий отпуск за границей на фоне жалоб на безденежье.

В какой-то момент в размолвку оказалась втянута Валерия. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста «мразёнышем» и использовал нецензурную лексику. В одном из интервью Пригожин и вовсе заявил, что готов дойти до рукоприкладства. За высказывания в духе «Лера-фанера» он пообещал «рано или поздно треснуть по башке» своего оппонента.

27 января 2021 года стало известно, что Шнуров обратился в столичную полицию с заявлением об угрозах физической расправой. По словам адвоката музыканта Алексея Добрынина, высказывания Пригожина можно квалифицировать по уголовной статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью, писал NEWS.ru.