Приговор писателю Дмитрию Глуховскому: где он сейчас, будет ли арестован

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Дмитрий Глуховский

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по делу о фейках о Вооруженных силах России. Он объявлен в международный розыск. Где сейчас находится автор и как комментируют уголовное дело его коллеги?

Что известно об уголовном деле Дмитрия Глуховского

Мотивом для обвинения Дмитрия Глуховского послужили материалы, которые писатель разместил в своих социальных сетях, находясь за границей, с 10 марта по 10 мая 2022 года. В рамках расследования дела установлено, что автор опубликовал смонтированные видеоролики из зоны проведения специальной военной операции на Украине. На них якобы российские военные обстреливали жилые дома, школы и больницы, а также убивали мирных жителей и насиловали несовершеннолетних.

Суд признал писателя виновным в распространении «фейков об армии» и приговорил к восьми годам тюрьмы, также ему запретили пользоваться интернетом на четыре года. Сторона обвинения запрашивала для осужденного девять лет лишения свободы и пять лет запрета на администрирование сайтов в Сети. Адвокат писателя назвала его преследование политическим, а предъявленное обвинение — не соответствующим нормам закона. Она требовала оправдательного приговора.

Где сейчас находится Дмитрий Глуховский

Следствию не удалось установить местонахождение писателя. В последний раз он улетел из Шереметьево в Барселону. Свидетели в суде, как пишет ТАСС, подтвердили, что автор покинул Россию. По их предположению он может находиться в ОАЭ.

Как сообщают СМИ, Глуховский имеет два паспорта — российский и израильский, а также виды на жительство в Германии и Испании. В собственности автора книг находится квартира в Барселоне, где в последние годы он проживал с семьей. В Москву Глуховский изредка приезжал исключительно по работе. После возбуждения уголовного дела писатель не раскрывает свое местоположение. Он объявлен в международный розыск.

Как Глуховский и его коллеги отреагировали на дело

Сам Глуховский прокомментировал судебный процесс, начатый в его отношении в июне 2022 года, отметив, что это его первое уголовное дело. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил «Газете.Ru», что его коллегу нельзя назвать человеком, который любит родину.

«Очевидно были какие-то высказывания, которые нарушали существующее законодательство России. То, что Глуховский человек крайне либеральных взглядов, изрядную часть жизни проживший на Западе, не любящий Россию, не любящий нынешний политический и экономический курс государства, — это не секрет», — сообщил Лукьяненко.

Писатель Роман Антоновский в авторском Telegram-канале «Сыны Монархии» признался, что ждал, когда Глуховский прекратит критиковать Россию и покинет страну.

«Дима, дорогой, ну ты уже всех достал своим нытьем про ужасную Россию и ее ужасный темный народ. Может ты уже перестанешь себя мучить и уедешь куда-нибудь подальше? Уверен, писать на латышском у тебя получится намного лучше, чем на русском», — высказался Антоновский.

Дмитрий Глуховский написал фантастические произведения «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035», «Пост», «Будущее», а также реалистический роман «Текст». 7 октября 2022 года Минюст РФ включил его в реестр СМИ-иноагентов.

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