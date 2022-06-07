«Моя первая уголовка»: Глуховского заочно арестовали по делу о фейках Суд в Москве заочно арестовал писателя Глуховского по делу о фейках о спецоперации на Украине

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Глуховский

Писателя Дмитрия Глуховского заочно арестовали по делу о распространении фейков, дискредитирующих российскую армию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. Ранее автора романов «Текст» и «Метро 2033» объявили в розыск по уголовной статье.

Суд 13 мая 2022 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал Глуховскому, обвиняемому по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции, — говорится в сообщении.

Сам писатель подтвердил в своем Telegram-канале, что уголовное дело было возбуждено из-за его публикации в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) о ВС РФ.

Моя первая уголовка! Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ за пост в Инсте. Статья 207.3, часть 2, — подчеркнул он.

Глуховский ранее выступил против спецоперации России на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым. После этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг писателей, которые «бросают в Россию комья грязи». Она посчитала непристойным «выделять целые полки» под творчество этих деятелей культуры.

Ранее стало известно, что карточка с данными Глуховского появилась в реестре МВД России.