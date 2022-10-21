«Он свой выбор сделал»: в Госдуме объяснили исчезновение Акунина с афиш Депутат ГД Соловьев поддержал решение Минкульта о снятии Акунина с афиш

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев оправдал решение Министерства культуры РФ о снятии имени писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) с афиш спектаклей Российского молодежного академического театра (РАМТ). В разговоре с NEWS.ru политик пояснил, что против России развязана экономическая, политическая и гуманитарная война, и в этот период кто-то помогает государству, а кто-то «прячется за рубежом», поддерживая неонацистский киевский режим.

Кто-то едет на передовую поднимать моральный дух наших бойцов, а кто-то из Великобритании поддерживает неонацистский киевский режим. Борис Акунин свой негативный выбор сделал. Поэтому я считаю действия Минкульта в современных условиях оправданными, — указал Соловьев.

Собеседник подчеркнул, что стоит более решительно действовать в этом направлении, чтобы не росло количество сомневающихся в правильности выбранной руководством России стратегии «по спасению и сохранению русского мира».

Акунин ранее прокомментировал информацию об удалении его имени с афиш РАМТ. По его словам, писатель не осуждает политику учреждения — художественный руководитель объяснил ситуацию давлением со стороны властей. Акунин подчеркнул, что дорожит российскими зрителями, поэтому не потребовал, чтобы его «безымянные спектакли» сняли из репертуара.

В июне магазин «Молодая гвардия» в Москве снял с продажи книги Акунина. В качестве ответной меры издательство «Захаров» решило изъять из торговой точки все свои книги «некогда любимого» автора.