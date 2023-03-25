«Не имеют права»: Медведев предложил новое ограничение для иноагентов Медведев призвал лишать иноагентов доходов из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Лица, признанные иностранными агентами, должны быть лишены возможности получать доходы в России, необходимо подготовить соответствующие изменения в законодательство, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В пример он привел уехавшего из России писателя Бориса Акунина, который «проклинает страну и спецоперацию», однако по книгам которого продолжают ставить произведения. Иностранным агентом Акунин при этом не является. Видео беседы Медведева с журналистами публикует РИА Новости.

Нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, имеют не только определенный статус, <...> но и не имеют права получать доходы из источников в России, — сказал он.

Медведев также упомянул тех россиян, что просто уехали из страны, не нарушая закон. По его мнению, они могут и покидать РФ, и возвращаться, хотя «свою страну бросать в сложную минуту — это аморальный поступок».

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Леонида Парфенова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.

Накануне представитель партии «Яблоко», эколог Николай Рыбаков направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вычеркнуть Всемирный фонд природы (WWF) (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из перечня иностранных агентов. Он выразил мнение, что включение WWF в этот список является ошибочным и необоснованным и такое решение негативно скажется на сохранении природы страны.

В 2021 году представитель Кремля Дмитрий Песков заверял, что статус иноагента для СМИ не является запретом на работу в России.