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Количество бюджетных мест в российских вузах необходимо ежегодно увеличивать, особенно в региональных, заявил глава РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

В ближайшие годы число выпускников школ будет расти. С учётом этого нам важно сохранить справедливость и доступность бесплатного очного высшего образования. В этой связи предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, — цитирует политика корреспондент NEWS.ru.

Лидер добавил, что бюджетные места нужны в регионах, где не хватает педагогов, врачей, инженеров. Путин считает, что к развитию университетов должен присоединиться бизнес.

Кроме того, президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособиями обеспечат семьи, доходы которых составляют не более одного прожиточного минимума на человека.

По словам главы государства, первоначально их размер будет составлять половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. В 2021 году выплаты могут вырасти в два раза, до 11 тысяч рублей.

Путин затронул и тему демографии. Он заявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал будет составлять 466 616 рублей. За второго ребёнка — 616 617 рублей.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.