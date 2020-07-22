Президент Абхазии предложил поэтапно снимать ограничения на границе с РФ

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Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к руководству России с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона, сообщается на сайте кабмина республики.

Отмечается, что эпидемиологическая обстановка в Абхазии благоприятная, за пять последних недель не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом, а всего за время пандемии заболели 38 человек, один из них скончался, остальные выздоровели. Абхазская сторона, говорится в заявлении, готова к снятию ограничений в любое время.

В настоящее время в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел Абхазии с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых мы ожидаем в ближайшее время прибытия в Абхазию представителей Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, — разъяснили абхазские власти.

Также координационный центр республики по противодействию распространению коронавируса выразил надежду, что граждане с пониманием отнесутся к сложившейся ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, администрация президента Абхазии сообщила о продлении запрета на пересечение границы с Россией до 28 июля 2020 года. Причиной для такого решения стала напряжённая ситуация с коронавирусом.