Пресс-секретарь Навального обжаловала приговор по «санитарному делу»

16 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела».
«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.
По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.
Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алёхина и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.