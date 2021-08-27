Пресс-секретарь Навального обжаловала приговор по «санитарному делу»

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш подала апелляцию на решение суда по «санитарному делу». Об этом рассказала её адвокат Вероника Полякова в Twitter.

Мною подана апелляционная жалоба на приговор Преображенского суда, по которому Киру Ярмыш признали виновной по «санитарному делу», — написала она.

16 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела».

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алёхина и глава «Альянса врачей» (признан российскими властями иностранным агентом) Анастасия Васильева.