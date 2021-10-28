«Российская ЛГБТ-сеть» оценила претензии Роскомнадзора к МУЗ-ТВ

Блогер Даниил Милохин и ведущий Дмитрий Нагиев перед церемонией вручения ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 20/21.Начало Света во дворце спорта Мегаспорт

Правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» отреагировала на решение привлечь к ответственности за гей-пропаганду телеканал «МУЗ-ТВ». По мнению её представителей, сам закон о гей-пропаганде сформулирован неточно и используется для цензуры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Данный случай является ярким примером того, в чём состоит одна из главных опасностей закона о так называемой пропаганде ЛГБТ, — его туманная формулировка. Он до такой степени неконкретен, что в конечном итоге что угодно может быть признано пропагандой. Именно это делает его прекрасным инструментом цензурирования и подавления свободы слова и самовыражения, — заявили в организации.

Ранее на телеканал «МУЗ-ТВ» составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Остаётся неизвестным, кто именно выступил истцом и по факту чего. Однако ещё в начале июня этого года Роскомнадзор собирался проверить трансляцию «Премии МУЗ-ТВ» — 2021.

В эфире телеканала показали, как певец Филипп Киркоров появился на премии вместе с рэпером Давой. Они приехали в белом кабриолете в цветах в сопровождении группы полуобнаженных мужчин. Кроме того, блогер Игорь Синяк был одет в платье, а тиктокер Даня Милохин — в костюм, одна часть которого состояла из платья, а другая из смокинга.