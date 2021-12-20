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«Выстрел вхолостую»: правозащитник раскритиковал законопроект о пытках

Правозащитник Бабинец: законопроект о пытках нуждается в тщательном рассмотрении
16:25, 20 декабря 2021
«Выстрел вхолостую»: правозащитник раскритиковал законопроект о пытках Сергей Бабинец Фото: babinetssergey/facebook.com
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Формулировка законопроекта о наказании за пытки в тюрьмах напоминает практически нерабочую статью 302 УК РФ «Принуждение к даче показаний», сообщил «Радио 1» руководитель отдела расследований в Оренбургском филиале Комитета против пыток Сергей Бабинец. Он объяснил, что по ней за пытки наказывают только следователей и дознавателей, которые принуждают к даче показаний.

Ни оперативники, ни сотрудники ФСИН туда не подпадают. Если этот закон будет иметь подобные формулировки, мне кажется, эта статья будет нерабочей. <...> Если такие законопроекты будут появляться только для того, чтобы отреагировать на возмущения широкой общественности, то это может быть выстрелом вхолостую, который ничего не изменит, — сказал Бабинец.

Он положительно оценил само желание принять закон о наказании за пытки в тюрьмах. По его словам, важно, чтобы теперь это желание «не закончилось законопроектом, который останется лежать на полке».

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти. Согласно тексту документа, за подобные действия виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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