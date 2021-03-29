Правительство опровергло рост цен на молоко

https://static.news.ru/photo/cb1d445a-9122-11eb-a75e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молоко не будет дорожать из-за введения экологического сбора для производителей молочной продукции. В этом заверила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчётам Минэкономразвития не приведёт к росту цен, — сказали в ведомстве.

Также пресс-служба обратила внимание на то, что сам сбор действует в РФ несколько лет. Теперь будет введён новый механизм, расширяющий ответственность бизнеса. Но он не подразумевает увеличения какой-либо фискальной нагрузки.

В концепции РОП (расширенная ответственность производителей) не идёт речи об уплате экосбора по двойному нормативу, наоборот, эта концепция должна увести предприятия от градации и нормативов как таковых, пишет РИА Новости.

Просто в 2020 году предприятия обязуют утилизировать весь объём упаковки, выпущенный на рынок. Причиной стал тот факт, что на экосистему идёт серьёзная нагрузка из-за того, что упаковка имеет крайне короткий жизненный цикл: часто она одноразовая.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут поднять цены на молоко на 10–15% из-за нового экологического сбора. Дело в том, что 1 января следующего года будет введён закон, требующий от производителей утилизировать всю упаковку.