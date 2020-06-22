Правительство не испугало число новых случаев заражения коронавриусом

https://static.news.ru/photo/09b64580-b489-11ea-8c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что власти фиксируют большое число выздоровлений от COVID-19. По её словам, новые случаи заражения не пугают.

Число тяжёлых пациентов и заражений падает, отметила она. При этом политик признала, что коронавирус не исчез.

Несмотря на то что он [коронавирус] не ушёл, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжёлых больных пациентов, но тем не менее нас цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают, потому что мы видим, что это выявление, снижение тяжёлых [пациентов] и, наконец, выздоровление в большом количестве, — сказала она в эфире Первого канала.

Как писал NEWS.ru, в Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1068 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число случаев коронавируса в российской столице достигло 215 014.

Число жертв пандемии среди жителей Москвы за сутки увеличилось на 20 человек и достигло 3617. При этом выздоровели за последние 24 часа 1114 человек. Общее число пациентов с коронавирусом, победивших заболевание, на данный момент составляет 136 670.

Всего с начала пандемии в России выявлено 592 280 случаев заболевания, за минувшие сутки — 7600. Общее число жертв увеличившись на 95 человек, достигнув 8206. При этом 4705 пациентов, переболевших коронавирусом, выписались из российских больниц за последние сутки. Всего с начала пандемии в стране выздоровели 344 416 человек с COVID-19.