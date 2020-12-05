Правительство не ограничивало возвращение студентов РФ из иностранных вузов

https://static.news.ru/photo/0e1446f2-36d6-11eb-bbb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Для российских студентов иностранных вузов нет препятствий в возвращении на родину в условиях существующих ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство РФ.

Кабмин напомнил, что ещё в марте были введены временные ограничения движения через пункты пропуска через государственную границу РФ. Однако есть исключения. Отмечается, что ограничение не применяется к гражданам страны, однократно выезжающим для получения образования в иностранных вузах. Главное, иметь при себе подтверждающие документы от зарубежных образовательных учреждений либо направления от российских образовательных организаций.

Въезд (возвращение) граждан РФ в Россию никак не ограничен, — подчёркивает источник.

Сообщается также, что Россия постепенно восстанавливает регулярное авиасообщение с другими государствами. Перечень таких стран постоянно обновляется. Вместе с тем отмечается, что европейские страны пока не готовы принимать такие решения на паритетной основе.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобрнауки Валерий Фальков провёл встречу с иностранными студентами, обучающимися в РФ. Обсуждалась в том числе проблема въезда иностранцев для получения образования в нашей стране, также возникшая из-за ограничительных мер.