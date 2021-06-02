Правила работы вытрезвителей разработал Минздрав

Министерство здравоохранения разработало правила работы вытрезвителей. Они опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета».
Ведомство
Пьяным, в свою очередь, дадут возможность проспаться, что в документе отмечено как «естественное вытрезвление», выделят отдельное спальное место и временную одежду, необходимые санитарные принадлежности. При необходимости клиентам вытрезвителей окажут психологическую, социально-правовую и доврачебную помощь, а также будут содействовать в трудоустройстве.
Согласно правилам, находиться в вытрезвителе человек может не более 24 часов. Нельзя помещать в спецучреждение несовершеннолетних, беременных, инвалидов, агрессивных, а также тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи. Нельзя помещать в вытрезвители людей, у которых при себе окажутся оружие или наркотики.
Как сообщалось ранее, порядок доставления нетрезвых россиян в медвытрезвители и подразделения полиции был разработан в МВД. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.