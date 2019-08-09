Один польский остряк как-то заметил: дети и генералы любят пугать других. Иногда такие потуги в реале выглядят какими-то детскими шалостями. Можно себе только представить выражение лица журналистки агентства Reuter Марии Цветковой, когда официальный гонец под расписку вручил ей повестку в военкомат. Мол, в мире нет стабильности и без вас славные ряды наших вооружённых сил не полны.

Нет, думаю, госпожа Цветкова уже в силу профессиональных качеств была в курсе того, что ныне девушки у нас в элегантных белых цветах маршируют на парадах, осваивают специфические материи в Рязанском училище ВДВ и даже готовы сесть за штурвалы истребителей. Но Россия — всё-таки не Израиль с его обязательной службой для прекрасного, но уже не столь слабого пола. А потому собственный призыв под знамёна в планы нашей коллеги явно не входил.

Думаю, её жизненный тонус стал ещё выше, когда она прочла, что по адресу её регистрации военком Западного административного округа Москвы решил призвать Мария Владимировича Цветкова. Не исключаю, что окончившие разные академии военкомовские полковники слышали о крупном древнеримском полководце Гае Марии. И, видимо, у них забрезжила надежда, что лицо с таким приметным именем, Марий, их уж точно не подведёт. Скажется историческая наследственность.

Нет, к сожалению, уже покойный классик современной сатиры Михаил Задорнов не зря постоянно цитировал на своих концертах: он чином от ума избавлен. Ларчик такого сверхмерного старания военкомов по обеспечению летнего призыва (а ныне уже призывают три раза в год) открывался просто. Всех активных участников несанкционированных митингов, что были задержаны и доставлены в участки, потом скрупулёзно пробивали по всем возможным базам, содержащим потенциальные грехи наших сограждан. И, видимо, каждая служба спешила выказать наибольшее усердие в таком деле.

Налоговики сообщили, что у задержанных обнаружен коллективный долг в 26 миллионов. Ну, а военные, видимо, проявив усердие не по уму, нашли среди возмутителей уличного спокойствия 134 злостных уклониста от призыва в армию.

И теперь остаётся только гадать, сколько в их числе было таких вот Мариев. Поскольку есть сведения, что случай Цветковой отнюдь не уникальный.

Французский премьер Клемансо оставил известный афоризм: война — слишком сложное дело, чтобы доверять её военным. Выходит, что и тонкий момент призыва бунтарей-уклонистов также отдавать им в руки не стоит. Но кажется, что всё спишут на очередную запарившуюся машинистку. Ведь у каждого такого ставшего публичным достоянием прокола должно быть имя и фамилия. А стрелочницу всегда найдут.