https://static.news.ru/photo/127bf5de-6fc4-11ea-8838-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий, биолог по образованию Владимир Познер заявил о необходимости принятия жёстких мер в отношении россиян, которые не носят медицинские маски. По его словам, «простое объяснение и простые уговоры вроде бы не очень работают».

В России многие относятся к распространению коронавируса «пока довольно беспечно», считает журналист, слова которого приводит сайт Познер Online.

Обращение президента, возможно, изменит отношение людей, но я вам могу сказать, поскольку иногда я всё-таки выхожу в магазин или еду в Останкино, чтобы свою программу выдать в эфир, — меня поражает, как мало людей в масках, — отметил Познер.

Он добавил, что в Москве нет дефицита масок, но горожане всё равно ходят без них.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России усиливают меры по борьбе с вирусом. Здесь признают, что в Москву был завезён «чемодан вирусов», но к жёстким мерам пока не готовы — по сути, недельный карантин называют «каникулами». Изоляция Москвы означала бы самый жёсткий — «китайский» сценарий.