Финляндия стала ещё одной страной, которая на фоне распространения коронавируса решила изолировать часть своей территории: её власти первыми «отправили» на карантин столичный регион. В России также усиливают меры по борьбе с вирусом и признают, что в Москву был завезён «чемодан вирусов», но к настолько жёстким мерам пока не готовы — по сути, недельный карантин называют «каникулами». Изоляция Москвы означала бы самый жёсткий — «китайский» сценарий.

Хельсинки и весь регион Уусимаа, в котором проживает порядка 1,7 млн человек, с 27 марта закроются на въезд и выезд. Фактически треть населения страны будет отрезана из-за распространения коронавируса. Жители столицы, возвращающиеся домой из других регионов, получат право въезда. Исключения будут сделаны и для тех, кто приехал на похороны или по другим неотложным делам. Ограничения будут действовать до 19 апреля 2020 года.

XinHua/Global Look Press

Причиной столь радикального шага является то, что большинство заражённых в стране — порядка 500 человек из 880 — сконцентрированы именно в Уусимаа. Власти Финляндии подчёркивают: перемещаться по изолированному региону люди смогут, но за попытку выехать за его пределы предусмотрены штрафы. Следить за исполнением введённых мер будет полиция, которой по первому требованию каждый должен будет предоставить информацию о том, куда и с какой целью он едет.

Рассказывать жителям региона о новых мерах власти будут на всех транспортных пунктах — от железнодорожных станций до автобусных остановок.

Свой опыт изоляции мегаполиса есть у Южной Кореи. В феврале премьер-министр страны Чон Се Гюн объявил о чрезвычайной ситуации: крупные города Тэгу и Чхондо стали «зонами особого контроля», а тысячам членов секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи» было строго предписано самоизолироваться — по официальным данным, именно её сторонники стали основными распространителями вируса в республике. В итоге эти меры оправдались — Южная Корея считается страной, которой наравне с Японией удалось купировать широкое распространение вируса.

Похожие меры ранее были опробованы и в Италии. До того, как пандемия коронавируса распространилась по всей стране и карантинные меры затронули каждый её уголок, изоляции подверглись регионы и провинции, в которых были зафиксированы очаги заболевания. Документ в ночь на 8 марта подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте. С того момента были ограничены въезд и выезд, а также передвижения внутри Ломбардиии и ещё в 14 провинциях. Около 16 млн человек оказались заперты на этой территории. На момент принятия решения в стране насчитывалось порядка 5800 человек с подтверждённым диагнозом и более 220 погибших. Решение об изоляции отдельной части страны продержалось чуть более суток: уже 9 марта карантин распространили на всю Италию.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако «родоначальником» системы изоляции можно считать Китай. Первые случаи заболевания пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом, официально были диагностированы в городе Ухань в декабре 2019 года, хотя есть данные о 17 ноября. Решение о полной изоляции города с населением в 11 млн человек было принято 23 января. На тот момент заболевшие исчислялись десятками тысяч. Власти города полностью остановили работу общественного транспорта, включая автобусы и метро, закрыли аэропорт, паромное сообщение, не впускали пригородные автобусы и поезда. Въезжать и выезжать из города можно было только при наличии особого разрешения. На тот момент изоляция столь крупного города была первым прецедентом в мировой практике, а Всемирная организация здравоохранения подвергла такой метод критике. Тем не менее к середине марта эпидемия коронавируса в Китае пошла на спад, в Ухани закрывают временные больницы, город к 8 апреля готовится выйти из изоляции.