Пожилым жителям Подмосковья будут продавать маски по 11 рублей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об условиях обеспечения предстоящего масочного режима в регионе. По его словам, люди старше 65 лет смогут купить медицинские маски за 11 рублей.

Средства индивидуальной защиты по такой цене будут распространятся в государственных аптеках, сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мы будем распространять маски по специальной программе: все, кто старше 65 лет, может купить маски по 11 рублей в нашей государственной аптеке, — отметил политик.

Как писал NEWS.ru, 7 мая московский мэр Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции и введении масочного режима в транспорте и общественных местах. Аналогичные меры приняли в Подмосковье.