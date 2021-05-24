Пожилым россиянам посоветовали делать три укола «ЭпиВакКороны»

https://static.news.ru/photo/0a3197ce-bc91-11eb-a807-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Людям старше 65 лет рекомендуется трёхкратное введение вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для повышения её эффективности. Об этом говорится в публикации ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора на сайте COVID-19 Preprints.

В целом иммунологическая эффективность вакцинации <...> характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины, — отмечается в препринте научной статьи.

В ней также сообщается, что 95,8% привитых «ЭпиВакКороной» не заболели при контакте с источником инфекции. Кроме того, указывается, что эффективность вакцины у женщин выше, чем у мужчин.

Такие данные были получены в ходе исследования, которое проводилось с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года. В нём участвовали 1736 человек, которые получили две дозы вакцины с интервалами от 14 до 21 дня. Расширенное наблюдение проводилось для 807 человек.

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», где была разработана «ЭпиВакКорона», планирует подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение препарата для его экспорта. В центре отметили, что получили свыше 100 заявок из-за рубежа на поставку вакцины.