«Вектор» подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью ТАСС.
По его словам, этот шаг напрямую привязан к вопросу экспорта препарата.
А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален, — отметил он.
Максютов уточнил, что на данный момент «Вектор» получил более ста заявок из-за рубежа от ряда стран и организаций с просьбами о поставке вакцины или трансферта технологий. Он подчеркнул, что спрос на препарат остаётся очень высоким.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.
В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в центре имени Гамалеи Минздрава «Спутник V», созданный в центре имени Чумакова РАН «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.