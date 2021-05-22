«Вектор» подаст в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»

https://static.news.ru/photo/e2a9e366-baef-11eb-80d7-96000091f725_660.jpg Фото: пресс-служба Роспотребнадзора.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона», сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью ТАСС.

По его словам, этот шаг напрямую привязан к вопросу экспорта препарата.

А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения РФ. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален, — отметил он.

Максютов уточнил, что на данный момент «Вектор» получил более ста заявок из-за рубежа от ряда стран и организаций с просьбами о поставке вакцины или трансферта технологий. Он подчеркнул, что спрос на препарат остаётся очень высоким.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что четвёртая вакцина от коронавируса будет запущена в оборот в скором времени. Он напомнил, что в стране удалось быстро создать три собственных эффективных препарата от COVID-19.

В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в центре имени Гамалеи Минздрава «Спутник V», созданный в центре имени Чумакова РАН «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» Роспотребнадзора.