В Сети появилось видео с поножовщиной в школе Нижневартовска Baza: погоня школьника с ножом за одноклассником в Нижневартовске попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт c поножовщиной между учениками школы в Нижневартовске попал на видео. На кадрах видно, как школьник с ножом в руках гонялся за другим подростком и наносил ему ранения, в результате которых тот попал в реанимацию. Запись с камер опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах можно заметить, как парень в темной водолазке бежит по лестнице за другим школьником. На этаже он догоняет его и наносит удары. Раненый ученик падает, а нападавший убегает вниз.

ЧП произошло в нижневартовской школе № 21 утром во вторник, 6 декабря. Конфликт случился между двумя учениками восьмого класса, один из которых принес с собой нож. Пострадавшего мальчика госпитализировали, его доставили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь, состояние оценивается как крайне тяжелое.

Следователи завели в отношении 14-летнего школьника уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что школьник, напавший на одноклассника, предположительно, давно подвергался травле с его стороны и носил с собой нож, который не определялся рамкой при входе в школу. В полиции отмечали, что оба мальчика из благополучных семей и прежде не попадали в их поле зрения.