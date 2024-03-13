Появилось видео, как панда Катюша развлекается с мамой в вольере

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Диндин и Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем Telegram-канале видеозапись, на которой видно, как панда Катюша развлекается с мамой в большом вольере. На кадрах малютка пытается поиграть с Диндин, которая в этот момент принимает пищу.

Катюша поела, дальше по плану игры. Диндин, как примерная мама, ест бамбук в перерывах между играми, — написала Акулова.

Ранее ужин малышки-панды Катюши и ее мамы Диндин попал на видео. На кадрах, которые опубликовала Акулова, видно, как семейство лакомится свежими листьями бамбука. При этом непоседливая Катюша взобралась на строение из бревен в большом вольере и пыталась играть со вкусными ветками. Но серьезная Диндин быстро пресекла баловство, съев дразнящий малышку бамбук.

7 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что малышка-панда впервые вышла в большой вольер. Некоторое время после рождения детеныш находился с мамой в неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.

Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер. С 8 марта Катюшу может увидеть любой посетитель столичного зоопарка в павильоне «Фауна Китая». Для удобства детеныша большой вольер оборудован различными конструкциями, по которым можно лазить. Помещение полностью безопасно для Катюши и ее мамы. Кроме того, в нем находится небольшой бассейн для развлечений.