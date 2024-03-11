Вечерняя трапеза панды Катюши с мамой попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Ужин малышки-панды Катюши и ее мамы Диндин попал на видео. На кадрах, которые опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале, видно, как семейство лакомится свежими листьями бамбука.

При этом непоседливая Катюша взобралась на строение из бревен в большом вольере и пыталась играть с вкусными ветками. Но серьезная Диндин быстро пресекла баловство, съев дразнящий малышку бамбук. Тем не менее маленькая панда продолжила лежать на бревне, с любопытством наблюдая за своей мамой и отказываясь спуститься.

7 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что малышка-панда впервые вышла в большой вольер. Некоторое время после рождения детеныш находился с мамой в неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.

Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер. С 8 марта Катюшу может увидеть любой посетитель столичного зоопарка в павильоне «Фауна Китая». Для удобства детеныша большой вольер оборудован различными конструкциями, по которым можно лазить. Помещение полностью безопасно для Катюши и ее мамы. Кроме того, в нем находится небольшой бассейн для развлечений.