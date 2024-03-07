Панда Катюшка впервые вышла в большой вольер и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша впервые вышла в большой вольер, сообщает издание «Москва 24» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. Некоторое время после рождения малышка находилась с мамой в неэкспозиционном помещении. Теперь же Катюшу может увидеть любой посетитель столичного зоопарка.

С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон «Фауна Китая» откроется для посетителей. До этого малышка вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер, — рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что вольер полностью безопасен для маленькой панды. Он оборудован всеми необходимыми конструкциями для развития и отдыха Катюши. Кроме того, там находится небольшой бассейн для развлечений.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео, на котором панда Катюша грызет морковку. На кадрах видно, как малышка с растерянным взглядом крутит овощ во рту. Акулова отметила, что Катюша не понимает, почему морковка не грызется, как у мамы.