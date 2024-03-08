Повзрослевшая панда Катюша вышла в свет: первые фото из большого вольера

Фото: moscowzoo

Панда Катюша в преддверии Международного женского дня вышла в большой вольер Московского зоопарка. С момента рождения малышка находилась в неэкспозиционном помещении вместе со своей мамой Диндин, однако теперь на нее смогут посмотреть все желающие. Решение о переезде панды было принято, как только работники удостоверились, что Катюша проявляет свойственную ее возрасту активность и самостоятельность.

Для удобства детеныша большой вольер оборудован различными конструкциями, по которым можно лазить. Помещение полностью безопасно для Катюши и ее мамы. Кроме того, в нем находится небольшой бассейн для развлечений.

Известно, что панда Катюша родилась в России 30 августа 2023 года. Ее родители, самец Жуи и самка Диндин, приехали из Китая в апреле 2019 года специальным рейсом. Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Благодаря им в России зафиксирован первый в истории страны случай рождения панды. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора. Их детеныш весил около 150 граммов.

С первых дней жизни Катюша и ее мама находились под пристальным вниманием не только специалистов, но и всех россиян, которые радовались их успехам. Сотрудники зоопарка в свою очередь регулярно взвешивают, осматривают и балуют панд различными лакомствами. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова делится успехами животных в своих социальных сетях. Так, недавно она показала, как Диндин и Катюша забрались вместе на весы, а до этого глава учреждения опубликовала видео с играми двух панд в манеже.

Акулова называла рождение Катюши чудом, ведь панды способны размножаться только три дня в году. Для воссоединения пары Диндин и Жуи в Москву специально приезжал специалист.