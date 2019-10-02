Появились доказательства присутствия российского спецназа на территории Шпицбергена в Норвегии. «Уликами» послужили личные записи силовиков в социальных сетях.
Пользователь Instagram с ником akhaev_07_95 в январе 2019 года опубликовал в своём профиле фотографию, где он стоит с автоматом в руках и в военном разгрузочном жилете, геолокация — Лонгьир, столица норвежской части архипелага Шпицберген.
«Новая газета» сообщает, что пользователь имеет отношение к «Летучему отряду Кадырова».
Также один из предполагаемых военных выкладывал фото на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn («аэропорт Шпицбергена»). Он же публиковал фотографию на фоне флага парашютного центра DZ Grozny.
Кроме того, akhaev_07_95 неоднократно выкладывал изображения с хештегом Российского университета спецназа. На сайте заведения есть сообщение об учениях в Арктике в 2016 году.
Ранее журналисты издания AldriMer, специализирующегося на вопросах обороны и безопасности Скандинавии, рассказали об обнаружении российских отрядов специального назначения на территории Шпицбергена и островной части Норвегии.
После этого представители посольства РФ в Осло сделали заявление, что статья о действиях российского спецназа на территории Шпицбергена и материковых частей государства является фейком и грубой провокацией, писал News.ru.
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