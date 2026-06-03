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03 июня 2026 в 12:05

Посадила эти растения вдоль забора — и вместо скучного ограждения получила шикарную живую изгородь. Можно сажать и вместо забора

Фото: D-NEWS.ru
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Забор далеко не всегда украшает участок. Даже дорогие металлические конструкции со временем начинают выглядеть слишком массивно и скучно. Для тех, кто решил спрятать часть ограждения за живой изгородью, предлагаем обратить внимание на эти кустарники. Это растения, которые действительно способны превратить обычный забор в красивую зеленую стену.

Пузыреплодник

Настоящий чемпион среди кустарников для живой изгороди. Растет быстро, хорошо переносит стрижку и практически не требует сложного ухода. Особенно эффектно выглядят сорта с бордовыми листьями, которые создают красивый контраст с зеленью сада. Даже без цветения пузыреплодник выглядит нарядно весь сезон.

Дерен белый

Одно из самых неприхотливых растений для участка. Летом украшает сад пестрой листвой, а зимой привлекает внимание ярко-красными побегами. Из дерена получаются плотные и аккуратные изгороди, которые легко формировать при помощи стрижки.

Ель обыкновенная

Если хочется получить настоящую зеленую стену круглый год, стоит обратить внимание на обычную ель. При регулярной стрижке и формировании кроны она превращается в плотную живую изгородь, которая надежно закрывает участок от посторонних взглядов. Такая изгородь выглядит благородно и служит десятилетиями.

Спирея Грефшейм

Весной этот кустарник буквально исчезает под облаком белоснежных цветов. Изящные дугообразные ветви создают романтичный и очень эффектный вид. Спирея хорошо переносит обрезку и прекрасно подходит для оформления длинных заборов.

Бирючина

Классика европейских садов. Бирючина быстро растет, отлично стрижется и позволяет создавать ровные зеленые стены практически любой высоты. Даже начинающие садоводы без труда справляются с ее выращиванием.

Кизильник блестящий

Идеальный вариант для тех, кто любит аккуратные формы. Кустарник легко переносит регулярную стрижку и быстро образует густую изгородь. Осенью листья окрашиваются в красивые багряные оттенки, добавляя участку особый шарм.

Проверено редакцией
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