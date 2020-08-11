Попова заявила о «чёткой тенденции» к снижению заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/437b1fe2-dbbd-11ea-89ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала последние данные о распространении коронавируса в России. По её словам, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

Мы констатируем чёткую тенденцию к снижению ежесуточной регистрации выявленных случаев [коронавирусной инфекции], — цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что 11 августа впервые с конца апреля было зафиксировано менее пяти тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. За время пандемии в стране заболели 897,5 тысячи человек. На сегодняшний день выздоровели 703,1 тысячи пациентов, умерли 15,1 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат разработан центром имени Гамалеи. Предполагается, что в гражданский оборот она поступит с начала 2021 года.

Разработкой ещё одной вакцины занимается центр «Вектор». В конце июля начались её клинические испытания. Всего в России ведётся работа над 26 вариантами вакцины.