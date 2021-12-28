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Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность

Глава Роспотребнадзора: COVID-19 проявляет сезонность и продолжит мутировать
15:14, 28 декабря 2021
Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Коронавирус уже проявляет сезонность. Он продолжит мутировать, будут появляться новые штаммы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, «омикрон» может привести к перегрузке системы здравоохранения из-за высокой заразности. Тяжёлое течение коронавируса после заражения «омикроном» наблюдается у непривитых граждан, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Скорость распространения нового штамма очень высока, сообщает ТАСС.

Вирус, конечно, будет мутировать. И будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные, он уже сегодня проявляет сезонность, он становится сезонным, он будет приходить в тот сезон, который себе выберет. И пока это тоже ещё неопределённая история, — заявила Попова на неформальном саммите глав стран СНГ в Петербурге.

Попова подчеркнула, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России приближается к 56%.

На сегодняшний день мы приближаемся к 56% <...>, это коллективный иммунитет, — резюмировала она.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» могут проявиться через три — шесть дней после заражения. Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова отметила, что на сокращение инкубационного периода при «омикроне» по сравнению со штаммом «дельта» указывает быстрый рост числа заболевших в ряде стран.

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