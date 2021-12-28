Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность

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Нарушение права на свободу слова — самое распространённое в России, свидетельствуют результаты проведённого опроса, заявил изданию Pravda.Ru доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Иван Нохрин. По его словам, 16% респондентов заявили, что сталкивались с нарушением права свободно высказываться за последние пять лет. 10% опрошенных сообщили, что ущемлялось их право получать информацию.

Нарушение права на свободу слова — самое распространённое в России, свидетельствуют результаты проведённого опроса, заявил изданию Pravda.Ru доцент кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Иван Нохрин. По его...