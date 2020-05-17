Попова рассказала, когда в Москве начнут ослаблять ограничения

https://static.news.ru/photo/e689ef00-98f2-11ea-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение о смягчении ограничений в Москве будет приниматься по результатам первой декады мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мы сейчас будем видеть результаты майских праздников. И от того, какими они будут, мы сможем ответить на вопрос: когда, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».



Попова добавила, что сроки ослабления ограничений — «вопрос больше надежды, чем реального осознания картины».

Ранее NEWS.ru писал, что коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился до 0,73. На протяжении трёх последних дней столица удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений, введённых в связи с пандемией.

В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.

В России выявлено 290,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 70,2 тысячи, умерли — 2,7 тысячи.