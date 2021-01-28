Попова: британский штамм коронавируса в РФ не распространяется

https://static.news.ru/photo/7553f15c-6190-11eb-a395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский штамм нового коронавируса на территории РФ пока не распространяется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с журналистами.

Данные о заразности этой разновидности инфекции разнятся. По её словам, ведомство сейчас проводит достаточное количество исследований для выяснения, присутствует ли штамм в РФ.

Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим, — рассказала чиновница в эфире Первого канала.

Руководитель службы также выразила надежду, что в 2021 году люди смогут отказаться от ношения масок в общественных местах. Антитела к коронавирусу в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

Британский штамм COVID-19 зафиксирован уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей ранее, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пациенты, заражённые данным типом COVID-19, реже жалуются на отсутствие запахов и вкусов. Этот симптом не так часто проявляется у граждан с положительным результатом теста на новый вариант COVID-19. Однако учёные не нашли различий в интенсивности таких признаков, как одышка и головные боли. Отмечается, что люди с мутировавшим COVID-19 чаще жалуются на подобное недомогание.

Ранее пульмонолог Анна Власова заявила, что даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких, писал NEWS.ru.

Двустороннее поражение лёгких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома. Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение.