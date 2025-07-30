Помидоры с капустой на зиму! Гениальная заготовка «два в одном»! Рецепт-хит

Помидоры с капустой на зиму! Гениальная заготовка «два в одном»! Рецепт-хит

Помидоры с капустой на зиму — вкуснее не бывает! Знаете, что лучше всего мариновать вместе с помидорами? Конечно, хрустящую капусту! Это не просто экономия места в банке — это взрыв вкуса, где сочные томаты идеально сочетаются с пряной капустой. Такую заготовку зимой расхватывают в первую очередь!

Готовим волшебство:

Подготовка — берите некрупные помидоры-сливки (1,5 кг) и молодую капусту (400 г). Капусту шинкуем, морковку (1 шт.) трем на крупной терке, чеснок (6 зубчиков) режем пластинками. Укладка — в стерильную 3-литровую банку слоями: помидоры, капуста с морковью, зонтики укропа (3 веточки), петрушка (10 г), чеснок. Между слоями — лаврушка (2 листа), перец горошком (5 душистых + 10 черных). Маринад — в кипящую воду (1 л) добавляем соль (1,5 ст. л.), сахар (3 ст. л.), после закипания — уксус (3 ст. л.). Заливаем банку до краёв. Закатка — накрываем крышкой, стерилизуем 15 минут. Закатываем, переворачиваем, укутываем одеялом до остывания.

Через 2 недели маринад пропитает овощи, создав идеальный баланс, — помидоры станут пикантными, а капуста приобретет нежный томатный аромат. Попробуйте — и эта заготовка станет вашей любимой!

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