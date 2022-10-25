Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В работе мессенджера Telegram на территории России фиксируются сбои, о чем сообщили местные пользователи. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга сбоев Brand Analytics, передает ТАСС.

По состоянию на 11:45 мск 77% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что мессенджер не работает, 14% жалуются на перебои в работе приложения, 5% — на трудности с получением сообщений, — пишет агентство.

Отмечается, что больше всего жалоб на проблемы в работе Telegram оставили пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Ранее сервис по мониторингу сбоев в работе приложений Downdetector сообщил, что в WhatsApp по всему миру наблюдаются сбои. К 11:00 мск число сообщений о проблемах в работе сервиса в разных странах резко возросло. Из Германии их поступило более 183 тысяч, из Великобритании — свыше 60 тысяч, из Индии — почти 29 тысяч, из Индонезии — около 9 тысяч, из Франции — почти 8 тысяч, из США — около 3,5 тысячи, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Представитель Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России) заявил, что в курсе проблем. Компания работает над скорейшим восстановлением функционирования. К настоящему моменту мессенджер вновь заработал.