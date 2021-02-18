Пользователи сообщают о сбое у «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/1d50891e-71d7-11eb-8061-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пользователи жалуются на проблемы в работе крупнейшего российского поисковика «Яндекс». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На этом ресурсе люди сообщают о проблемах с теми или иными сайтами или сбоях в работе операторов сотовой связи.

Судя по информации от юзеров, с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга, и крупных городов Урала. Кроме того, сбои ощутили на себе и жители Белоруссии. В основном пользователи жалуются на трудности в работе почты, поисковика и приложением «Яндекс.Такси».

По отчётам пользователей на данный момент у «Яндекс» проблемы с 02:22 ПП MSK, — сообщил Downdetector.

8 февраля пользователи мессенджера Telegram сообщили о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp. 9 февраля сбой случился у Instagram, с проблемами столкнулись жители США и Канады.

Ранее служба безопасности «Яндекса» обнаружила внутреннюю утечку, в результате чего были скомпрометированы данные почти пяти тысяч почтовых ящиков. Владельцы этих аккаунтов получили от компании уведомления о необходимости смены пароля, сообщал NEWS.ru.