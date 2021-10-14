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Новый шанс: политолог прокомментировал назначение Поклонской послом

16:44, 14 октября 2021
Новый шанс: политолог прокомментировал назначение Поклонской послом Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Политическая карьера экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской в России не сложилась, но она получила новый шанс. Об этом заявил изданию Sobesednik.ru политолог Алексей Макаркин, комментируя назначение экс-депутата послом в Кабо-Верде.

По его словам, в Госдуме она оказалась человеком, не адаптированным к российским политическим реалиям.

Поклонскую уже заносило, так сказать, в разные стороны и, наверное, главным моментом стало то, что она не поддержала пенсионную реформу. То есть было решение фракции «Единой России» поддержать — она выступила против, — заявил Макаркин.

Макаркин отметил, что в России иногда приветствуется экзотика — но в рамках. В качестве примера он привёл депутата Виталия Милонова, который переизбрался на новый срок и делает вполне успешную карьеру.

Однако Поклонская, видимо, вела себя как украинский политик — там можно выступить против решения фракции партии власти и потом продолжить политическую карьеру.

Ранее в МИД Украины напомнили, что бывший прокурор Крыма Поклонская разыскивается за государственную измену и находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Киев может начать готовить документы на её экстрадицию.

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