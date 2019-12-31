https://static.news.ru/photo/fcb672e2-2cbb-11ea-9b25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В полиции заявили, что женщина, которая увела девочку со двора в Москве в новогоднюю ночь, оказалась знакомой её семьи. На данный момент местонахождение ребёнка установлено, а его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Похищения не было, ребёнок ушёл со знакомой семьи, — сообщил агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что семья неблагополучная, поэтому следователи разбираются в ситуации вместе с соцработниками.

Напомним, некоторые СМИ сообщали, что девочка была похищена.

Ранее NEWS.ru рассказывал о подробностях исчезновения девочки в Москве в новогоднюю ночь.