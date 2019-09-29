https://static.news.ru/photo/81ba2e70-e2bb-11e9-949e-fa163e074e61_660.jpg Фото: WhiteCounter/Twiiter

Участниками согласованной с властями акции в поддержку фигурантов московского дела в Москве стали 20 тысяч человек, сообщили в местной полиции.

Силовики занимаются обеспечением безопасности мероприятия, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Оценка ведомства практически совпала с цифрами, озвучиваемыми «Белым счётчиком»: по информации организации, в акции по состоянию на 15:30 участвуют 17,8 тысяч человек.

Как писал News.ru, мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.

Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступят группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».