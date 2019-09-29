Участниками согласованной с властями акции в поддержку фигурантов московского дела в Москве стали 20 тысяч человек, сообщили в местной полиции.
Силовики занимаются обеспечением безопасности мероприятия, сообщается на
Оценка ведомства практически совпала с цифрами, озвучиваемыми «Белым счётчиком»: по информации организации, в акции по состоянию на 15:30 участвуют 17,8 тысяч человек.
Как писал News.ru, мероприятие проходит на проспекте Академика Сахарова. На него пришли политик Алексей Навальный, бывшие обвиняемые по делу о «массовых беспорядках» Валерий Костенок, Владислав Барабанов и Даниил Конон.
Ведущими выступают главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналист «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Со сцены выступят группы «Несчастный случай» и «Хадн дадн».