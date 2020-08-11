Полиция нашла родственников погибшего под Ржевом красноармейца

Поисковики нашли останки шести советских солдат, погибших в Ржевском районе Тверской области во время Великой Отечественной войны. Одного бойца удалось идентифицровать, он оказался уроженцем Красноярского края.
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У Дениса Степанова была жена, сын и дочь, которые ждали его с войны. Все они скончались. Внуки и правнуки красноармейца, узнав о его судьбе, собираются осенью собраться на церемонию захоронения.
Как писал NEWS.ru, в конце июля и в начале августа в ходе работ по строительству железнодорожной платформы в Санкт-Петербурге поисковики нашли останки трёх погибших в Великой Отечественной войне солдат, а также военные снаряды.
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