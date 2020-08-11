Полиция нашла родственников погибшего под Ржевом красноармейца

https://static.news.ru/photo/66d17a12-dbc8-11ea-8f98-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.мвд.рф

Поисковики нашли останки шести советских солдат, погибших в Ржевском районе Тверской области во время Великой Отечественной войны. Одного бойца удалось идентифицровать, он оказался уроженцем Красноярского края.

Об этом сообщает «МК в Красноярске». Согласно жетону красноармейца, его звали Денис Васильевич Степанов, родился солдат в 1899 году в деревне Крутая Емельяновского района. В населённом пункте людей с такой фамилией больше нет, поэтому волонтёры обратились в полицию с просьбой помочь в поиске семьи красноармейца. Правоохранителям удалось обнаружить родных погибшего в день обращения.

У Дениса Степанова была жена, сын и дочь, которые ждали его с войны. Все они скончались. Внуки и правнуки красноармейца, узнав о его судьбе, собираются осенью собраться на церемонию захоронения.

Как писал NEWS.ru, в конце июля и в начале августа в ходе работ по строительству железнодорожной платформы в Санкт-Петербурге поисковики нашли останки трёх погибших в Великой Отечественной войне солдат, а также военные снаряды.