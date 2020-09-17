Полиция начала проверку в Минсельхозе Красноярского края

https://static.news.ru/photo/f25e28ba-f8a5-11ea-821a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Красноярском крае пришли с проверкой в региональное Министерство сельского хозяйства. Об этом журналистам 17 сентября сообщили представители пресс-службы ведомства.

В Минсельхозе подчеркнули, что в ходе проверки полицейские запрашивают различную документацию.

Проверку проводит полиция, запрашивают документы, мы их предоставляем, — цитирует представителей Минсельхоза «Интерфакс-Сибирь».

Других подробностей проверки в ведомстве не раскрыли. ГУ МВД на данный момент происходящее никак не прокомментировало.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники СОБРа пришли с обысками в управление имущества мэрии Норильска. Заведено уголовное дело в связи с хищениями при обслуживании десятков муниципальных зданий, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.