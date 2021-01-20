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Полиции предложили использовать детей для контрольных закупок табака

06:58, 21 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детей в России могут привлечь к контрольным закупкам вейпов, обычных и электронных сигарет. Такое предложение направил в МВД Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. Его глава Наталья Агре сообщила, что запрет и рост штрафов за продажу табака детям не решают проблему до конца, и нужны более радикальные меры.

На наш взгляд, требуются кардинальные и нестандартные решения. Одним из таких шагов и могла бы стать практика привлечения несовершеннолетних волонтеров к проверочной закупке, однако на данный момент действует ряд законодательных ограничений,сказалаАгре в беседе с ТАСС.

Письмо со своим предложением она отправила главе МВД Владимиру Колокольцеву. Также Агре рассказала, что процент детей, которые курят сигареты или вейпы, в России очень высокий. А мода на вейпы сделала их ещё популярнее в последнее время.

В РФ существует запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним, но закон можно обойти, так как нередко дети покупают всё в интернете. Помимо очевидного вреда для здоровья вейпы и электронные сигареты могут взорваться в руках ребенка, обратила внимание в письме Наталья Агре.

Курение кальянов и вейпов может привести к различным заболеваниям, в том числе туберкулёзу. Об этом рассказал главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн. Как писал News.ru, медик объяснил, что в кальянах есть туберкулёзная инфекция. Тёплая слюна все равно в трубке остаётся, и это прекрасный бульон для туберкулёзной палочки.

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