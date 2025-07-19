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19 июля 2025 в 14:00

Полезный яблочный пирог без сахара! Витаминная бомба легко и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полезный яблочный пирог без сахара! Витаминная бомба легко и просто! Этот ароматный пирог — настоящее спасение для тех, кто следит за здоровьем, но не хочет отказываться от вкусной выпечки. Особенно рекомендован при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с опорно-двигательным аппаратом, анемии и авитаминозе. А главное — он прекрасно подходит для тех, кто следит за весом!

Ингредиенты

  • Свежие яблоки — 350 г (около 190 г очищенных)
  • Изюм — 100 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Овсяная мука или перемолотая овсянка — 50 г
  • Натуральный мед — 1 ч.л.
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Пищевая сода — 1/2 ч.л.

Приготовление

  1. Начинаем с подготовки ингредиентов: изюм замачиваем в теплой воде на полчаса, чтобы он стал мягким и сочным. Яблоки тщательно моем, очищаем от кожуры и натираем на мелкой терке. Грецкие орехи слегка подсушиваем, затем крупно рубим ножом, оставляя горсть целых половинок для украшения.
  2. В просторной миске соединяем тертые яблоки с яйцом и жидким медом, аккуратно перемешиваем до однородности. Добавляем овсяную муку. Вводим соду, предварительно погасив ее несколькими каплями лимонного сока, затем яйцо и изюм. Перекладываем в форму, украшаем дольками яблок и орехов и выпекаем 40–50 минут до готовности при 180 градусах.

Ранее мы готовили песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов.

пироги
яблоки
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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