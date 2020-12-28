Покусанную собаками девушку доставят спецбортом из Улан-Удэ в Москву

https://static.news.ru/photo/b2152752-49b5-11eb-8bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил перевезти из Улан-Удэ в Москву девушку, которая получила серьёзные травмы после нападения стаи собак.

По данным пресс-службы ведомства, 20-летнюю пострадавшую доставят на лечение в столицу спецбортом 29 декабря. К её лечению привлечены лучшие специалисты НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава РФ. Также были проведены телемедицинские консультации с главным хирургом министерства Амираном Ревишвили.

Как отмечают врачи, девушка находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. В московской больнице ей организуют терапию, направленную на заживление ран на теле, предупреждение органных повреждений, а также подготовят к реконструктивной хирургии, передаёт РИА Новости.

Нападение собак на жительницу поселка Забайкальский под Улан-Удэ произошло утром 23 декабря. Девушку отбивали от агрессивной стаи родной брат и соседка. После инцидента она была доставлена в крайне тяжёлом состоянии в РКБ имени Семашко, где ей сделали несколько операций. После этого пострадавшая находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозного сна. 24 декабря она пришла в сознание.

В последние годы собаки стали кусать людей всё чаще, заявили NEWS.ru практикующие медики. Агрессивные животные заражают людей опасными болезнями и наносят тяжёлые травмы. Чтобы минимизировать опасность, необходимо правильно воспитывать домашнюю собаку и избегать контактов с уличными.