https://static.news.ru/photo/fcb0c73e-2fb3-11ea-923b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Наталья Поклонская/facebook.com

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская жёстко ответила на заявление лидера запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова о российском политике Ирине Хакамаде.

Поклонская с сарказмом назвала его своим старым «другом», который с обычным для него «невежеством» «ставит под сомнение своё происхождение и национальность».

Депутат сомневается в том, что лидер организации является крымским татарином, так как выросла в Крыму и среди её друзей есть множество представителей этого народа.

Для них самая низкая и недопустимая вещь — оскорбление женщины, памяти предков, другой веры или традиций иных народов, — подчеркнула она.

По её словам, она не может вспомнить такой народ, «где было бы принято мужчинам оскорблять женщин».

Ранее Чубаров отреагировал на планируемый визит Хакамады на лекцию в Киеве словами: «Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину».

Как писал NEWS.ru, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что марш сторонников признанной экстремистской и запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» на Крым закончится ещё на старте. Он считает, что «гастроли политических карликов» не уедут дальше Киева.