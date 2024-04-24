Погода в РФ в мае: сильнейшие аномалии, кого ждут морозы и снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее время на европейской территории России, а также юге Западной Сибири и Урале прогнозируются сильные отклонения от климатических норм. Кое-где температура может доходить до +30 градусов. Под влиянием этих аномалий пройдет череда майских праздников, прогнозирует метеоролог Александр Шувалов. О том, какая погода может ожидать россиян в мае 2024 года, — в материале NEWS.ru.

Каким будет май в столицах и Центральной России

Как рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, уже конец апреля ожидается «с очень сильными отклонениями в средней полосе и на юге». В это время, по его словам, температура воздуха в пространстве от Костромы до Краснодара будет примерно на 6–8 градусов выше нормы.

«Сейчас средняя температура по месяцу во многих населенных пунктах средней полосы либо близка, либо превышает абсолютные максимумы апреля, которые наблюдались в разные годы. Москва, Тула, Рязань, Смоленск — близки [к абсолютным максимумам]. Воронеж превышает на 1,5 градуса абсолютный максимум, что очень весомо. Ближайшие дни будут очень теплыми: 17–22 градуса для Москвы с кратковременным похолоданием в субботу и воскресенье», — отметил Шувалов.

Говоря о майских праздниках, он отметил, что температура воздуха в Московском регионе, а также во Владимире, Туле и Твери в это время будет находиться в диапазоне 17–22 градусов. Также он не исключил, что в какие-то из майских дней возможна более жаркая погода.

«Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1, 2 и 9-е число. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30–35 градусов», — подчеркнул Шувалов.

Где ждать дождей

Что касается осадков, то наиболее высока их вероятность в майские праздники в западных регионах РФ — их будут задевать циклоны, господствующие над Европой. «Скорее всего, на майские праздники здесь будет дождливая погода», — добавил Александр Шувалов.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в мае в столичном регионе температурный фон, предположительно, будет находиться в диапазоне от +8 до +22 градусов. Преобладать будет облачная с прояснениями погода с дождями разной интенсивности.

В Петербурге начало мая ожидается весьма прохладным, в отдельные сутки по ночам столбики термометров не будут подниматься выше +3 градусов, а днем — до +10. К концу майских праздников в городе может потеплеть до +15, а в середине месяца в отдельные дни воздух может прогреться до 18–22 градусов, но, по оценкам «Яндекс.Погоды», третья декада мая может вновь принести прохладную погоду — 4–10 градусов. Дожди сервис прогнозирует 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20 и 26 мая.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Всплеск жары, а после похолодание

На юге Европейской России — в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, в регионах Нижней Волги — после всплеска жары до 30–35 градусов на майские праздники ожидается похолодание примерно до 25 градусов, что на 2–3 градуса ниже нормы, отметил Александр Шувалов.

«С понижением температуры придут кратковременные дожди и грозы, но что-то сверх необычного и суперсильного не ожидается», — добавил он.

По данным «Яндекс.Погоды», в Краснодаре дневные температуры на протяжении мая будут находиться в диапазоне 17–25 градусов. Теплее всего должно быть в первой декаде, к середине месяца помимо похолодания могут начаться дожди. В Сочи будет прохладнее — от 14 до 20 градусов.

В Астрахани на протяжении всего месяца сервис не предвещает ни одного дождливого дня. Погода в городе должна быть в целом однородной с дневными температурами в диапазоне 19–27 градусов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Отдыхающие на катамаранах на озере Старая Кубань в Краснодаре

Что будет в мае на Урале и в Сибири

По сравнению с центром и югом европейской территории России, на ее северо-восточной окраине, в Республике Коми, а также на Урале и юге Западной Сибири в начале мая ожидается диаметрально противоположная погода, отметил метеоролог Александр Шувалов.

«Здесь температурный фон будет очень низкий — на 1–6 градусов холоднее климатической нормы», — прогнозирует собеседник NEWS.ru, добавляя, что уральские регионы будут находиться во власти холодных антициклонов, поэтому существенных осадков там не ожидается.

В Екатеринбурге, по данным «Яндекс.Погоды», в первой декаде мая по ночам возможны заморозки. Например, 5 мая сервис прогнозирует до 6 градусов мороза, а днем — до +8. Выше 20 градусов воздух в столице Урала прогреется не раньше середины месяца.

Примерно такая же погода ожидается в Тюмени, но ее жителям погодный онлайн-сервис готовит «сюрприз» в виде 24–27 градусов тепла в середине месяца.

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости Горожане прогуливаются по набережной реки Туры в Тюмени

В Новосибирске первая треть месяца будет преимущественно облачной с дневными температурами 6–14 градусов, 6 мая в ночные часы должна быть самая холодная погода — около нуля, с небольшим дождем. С середины мая в столице Сибирского федерального округа в дневные часы должно быть теплее 15 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреваться до +24.

Что касается осадков, то, по данным Александра Шувалова, в начале мая циклоны будет притягивать к себе Центральная и Восточная Сибирь. Это, как отметил метеоролог, касается юга Красноярского края, Иркутской области и Алтайского края.

Каким будет май на Дальнем Востоке

На юг Хабаровского края, в Амурскую область и в континентальные районы Приморья будет поступать теплый воздух, прогнозирует Александр Шувалов. По его словам, на майские праздники здесь температура будет в целом до 20–22 градусов, что выше нормы. В прибрежных районах Дальнего Востока ситуация иная — на тихоокеанском побережье будет «достаточно прохладно».

Во Владивостоке, согласно «Яндекс.Погоде», с начала месяца к 7 мая столбики термометров в дневные часы поднимутся с 12 до 28 градусов, но к середине месяца может снова похолодать до 10 градусов. Но вероятность потепления появится в третьей декаде. Погода в столице Приморья должна быть ясной и с небольшим количеством осадков.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Хабаровске также преимущественно ясно, в первые майские дни столбики термометров будут подниматься выше отметки в 20 градусов, позднее — в диапазоне 13–20 в дневные часы.

В Якутске должно быть существенно прохладнее. Весь май, судя прогнозам «Яндекс.Погоды», там будет довольно пасмурно и дождливо, а также снежно. По ночам температуры часто будут еще отрицательными, до 3 градусов мороза, а в дневные часы к концу месяца возможно до +15.

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